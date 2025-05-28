اللواء سلامي: على أمريكا أن تعلم أننا مستعدون لأي سيناريو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، خلال لقائه بعناصر الحرس في محافظة همدان، قائلاً: "إن الإمامة والقيادة هي هبة من الله جعلت الشعب الإيراني جديرًا بها، وهذا يعكس رفعة وكرامة هذا الشعب".

وفي إشارة إلى حضور الشعب الإيراني الثاقب في المراحل الحرجة للبلاد، قال اللواء سلامي: "إن لإيران شعب عظيم، يحسن التصرف في اللحظات الصعبة، وله تأثير في أعماق عقول الأعداء الشيطانية".

وقال: "عند مواجهة العدو، يجب أن نعرف نهاية عمق تفكيره ونواياه. إن الحرب المعرفية للعدو هي إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها لاختراق أعماق أفكار المجتمع؛ وعادة لا يتم التوعية بشكل كافٍ في هذا المجال، لكن بالإمكان تنوير العقول من خلال الجهاد التبييني والعمل الواعي في هذا السياق".

وأكد اللواء سلامي أن جاهزية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أعلى مستوى، وقال: "نحن في حرب شاملة، ونشهد حربًا اقتصادية، وعقوبات، وضغوطًا سياسية عالمية، وحروبًا إعلامية واسعة النطاق، وعمليات إعلامية ودعائية قاسية وعنيفة، وغزوات ثقافية، وتهديدات متنوعة من الأعداء يفرضونها على هذه الأمة من بعيد ومن قريب".

وأشار إلى أنه على الرغم من كل هذه التهديدات من الأعداء، لا يزال هذا البلد صامدًا، وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتقدم بخطى ثابتة، ولن تستسلم الأمة الإيرانية أبدًا للإرادة السياسية للآخرين. نحن مسيطرون في مجال الدفاع، ولطالما حشدنا القوة لمواجهة أعظم قوى العالم".

وأكد اللواء سلامي أن الصهاينة يواصلون تخرصاتهم ضد بلدنا وتهديد الأمة الإيرانية، قائلاً: "رداً على ذلك، أحذرهم مجدداً من أنهم إذا استمروا في ارتكاب الأخطاء والحماقات، فسنفتح عليهم أبواب النار بلا حدود".

وقال القائد العام للحرس الثوري: "نقول أيضاً للمسؤولين الأمريكيين إننا مستعدون لأي سيناريو. لن تستسلم بلادنا أبداً للإرادة السياسية للآخرين، أيدينا على الزناد ونحن في حالة ترقب.. إذا ارتكبتم اى خطأً، فستتلقون على الفور ردا ستنسون ماضيكم".

وفي جانب آخر من خطابه، أشار إلى أن الإمام الخميني (رحمه الله) أنقذ الأمة الإيرانية من أسر عالم العبودية الحديثة، مضيفاً: "لقد حرر الأمة من هيمنة الاستعمار والاستبداد، وبدأ حركة عظيمة لاستعادة كرامة الأمة الإسلامية وعظمتها. لقد فتح الإمام الراحل آفاقًا جديدة من العزة والرحمة للمسلمين والأمة الإيرانية، وقادنا إلى الاستقلال السياسي".

وأكد سلامي أن قائد الثورة الاسلامية، متوكلًا على الله تعالى، مستلهمًا من تعاليم الوحي الإلهي الحكيمة، قاد الثورة والنظام عبر مراحل عصيبة، وقال: "في أصعب الأوقات في تاريخ الإسلام وإيران، وفي عصر أكثر المؤامرات تعقيدًا من قِبل شياطين العالم، أوصل قائد الثورة بلادنا إلى مكانة رفيعة وشامخة على مستوى النظام العالمي والساحة الدولية.".

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