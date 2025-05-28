قائد الثورة الإسلامية: على المحافظين توفير الاجواء المناسبة في البلاد لخدمة الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية، استقبل اليوم الاربعاء وزير الداخلية اسكندر مومني ومحافظي مختلف المحافظات الايرانية، حيث قدم وزير الداخلية خلال اللقاء تقريرا حول المشاريع التي قيد التنفيذ في هذه الوزارة والاستثمارات الجديدة باعتبارها من اولويات المحافظين في مختلف المحافظات الايرانية.

وأكد قائد الثورة الإسلامية آية العظمى السيد علي الخامنئي أن المحافظين هم القائمون على إدارة المحافظة بشكل عام، وعليهم توفير الاجواء المناسبة في البلاد للخدمة والفرص الوفيرة، قائلا من القضايا المهمة قضية المواطنين، فلا بد من مخالطة الناس وحضور مجالسهم والاستماع إلى كلامهم بصبر وإن كان قاسيا، وشرح ما يلزم لهم.

وأشار إلى عضوية إيران في منظمات إقليمية وعالمية مهمة، مثل شنغهاي وبريكس، لافتا إلى أن تولي وزارة الداخلية لوزير ذي معرفة واسعة بمختلف مناطق البلاد يعتبر فرصة أخرى. وأوصى باختيار مديرين يتمتعون بروح الخدمة والصحة الجيدة للارتقاء بالشؤون، قائلاً: "إذا اخترتم مديرين بهذه الروح للمحافظة، فلن تُفوّتوا فرصة العمل والتقدم".

وأكد سماحته أن على المحافظين الامتناع عن الأنشطة التي تتعارض مع مصالح البلاد والامتناع عن التجارة الشخصية خلال الفتر القصيرة لتوليهم اي منصب من الخدمة، معتبرا أنه من الضروري الاهتمام بمصالح البلاد ومحاربة الفساد، مضيفا أن البعض يحاول إثبات أن الفساد في الجمهورية الإسلامية أنه منظم وهذا كذب والنظام سليم، ولكن هناك آثار قوية أو ضعيفة للفساد في بعض القطاعات يجب مكافحتها بحزم.

ووجه نصيحة للمحافظين قائلا على المحافظين الالتزام بالتشريعات الإسلامية وتجنب المحرمات الإلهية وإقامة الشعائر الدينية والسعي لتحقيق شعار العام ومكافحة التهريب بشكل جدي ومنسق.

كما قدم في بداية هذا اللقاء وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني تقريرا حول المشاريع التي قيد التنفيذ في هذه الوزارة والاستثمارات الجديدة باعتبارها من اولويات المحافظين في مختلف المحافظات الايرانية.

يتبع..