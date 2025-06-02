المشاط: على جميع الشركات المستثمرة داخل كيان العدو أخذ تحذيرنا بمحمل الجد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الشركات التي ستبقى في الكيان الصهيوني بعد تحذيرنا تحمل تبعات اصرارها وتحمل مسؤولية أي خسائر قد تلحق بها.

وقال" قد نتخذ قرارات إضافية في قادم الأيام إذا دعت الحاجة تضع الشركات الاستثمارية داخل الكيان الصهيوني أمام مخاطر فعلية ومؤثرة".

ولفت الرئيس المشاط إلى أن تجاهل بعض الشركات الاستثمارية تحذيرات قواتنا يجعل من عملها داخل الكيان مغامرة خطيرة قد تتحمل أثمان باهظة نتيجة بقائها، مبيناً أن حكومة المجرم نتنياهو لا تكترث لمصالح الشركات الاستثمارية بل تقامر بسلامتها لتحقيق مصالحها فمن تجاهل حياة أسراه لن يحرص على سلامة شركات واستثمارات الآخرين.

وأضاف" سنوجه الجهات المعنية لتحديد فترة زمنية لهذه الشركات للمغادرة حرصاً منا على اقتصار الضرر على حكومة الكيان الصهيوني ما أمكن ومنعه من جر الآخرين معه في هذا الضرر".

وأوضح الرئيس المشاط، أن الأضرار قد تطال النشاط الاستثماري لهذه الشركات داخل الكيان الصهيوني وخارجه إذا ما شرعت قواتنا المسلحة في تنفيذ هذه المرحلة من التصعيد.. وقال" تلقينا استعداد بعض الشركات بنقل استثماراتها استجابة لتحذيراتنا السابقة وننصح البقية أن تغادر قبل فوات الأوان".

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