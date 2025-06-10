نائب وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن يتباحث مع نائب وزير الداخلية الطاجيكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ نائب وزير الداخلية الايراني لشؤون الأمن وإنفاذ القانون، في اتصال هاتفي مع عبد الرحمن علم شاه زاده، النائب الأول لوزير الداخلية في طاجيكستان، حكومة وشعب طاجيكستان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما شكر علي أكبر بورجمشيديان جمهورية طاجيكستان على استضافتها الزيارة الأخيرة لوفد الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى دوشنبه، وعقدها الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الأمنية المشتركة.

وأكد بورجمشيديان أهمية استقرار طاجيكستان وأمنها بالنسبة للجمهورية الاسلامية، واعتبر التقدم الذي أحرزته البلاد مصدر ارتياح.

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