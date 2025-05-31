مدينة "همدان" الايرانية ستستضيف 120 ضيفًا أجنبيًا في مؤتمر السياحة الصحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت ويدا سميعي في تصريحات صحفية اليوم السبت: "سيحضر مؤتمر السياحة الصحية في همدان ضيوف أجانب من 10 دول أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، وقبرص كعضو مراقب، والعراق وسلطنة عمان كدولتين ضيفتين.

وأضافت: "يتضمن الجزء العلمي من مؤتمر السياحة الصحية ندوات علمية بمواضيع مختلفة، ستُقدم في قاعة المؤتمرات بجامعة همدان للعلوم الطبية".

وأوضحت رئيسة وحدة السياحة الصحية بجامعة همدان للعلوم الطبية: "سيُقام معرض السياحة الصحية في المقر الدائم لمعارض همدان الدولية بالتزامن مع هذا المؤتمر".

وأضافت سميعي: "أُقيم في هذا المكان جناحٌ للقدرات الطبية والعلاجية والسياحية من قِبل جميع محافظات البلاد، وستُبرز كل محافظة قدراتها أمام الزوار".

وأشارت رئيس وحدة السياحة الصحية بجامعة همدان للعلوم الطبية إلى أنه: "في كل عام، يُخصص فرعٌ سياحيّ لإحدى محافظات البلاد، وقد نجحت همدان هذا العام في الحصول على تصريحٍ لإقامة معرض ومؤتمر للسياحة الصحية".

وأضافت سميعي: "تم تشكيل الأمانة التنفيذية لهذا المؤتمر في منظمة التراث الثقافي، وتتولى جامعة العلوم الطبية مسؤولية اللجنة العلمية أو اللجان العلمية للمؤتمر، وقد عُقدت اجتماعاتٌ وتم تحديد اللجان العلمية، ونعمل حاليًا على اختيار المتحدثين وجدولتها".

وأضاف: "تُدرّ السياحة الصحية دخلًا أجنبيًا كبيرًا على كل مدينة ومحافظة، ومع ذلك، يجب أن نسعى إلى تسليط الضوء على همدان في هذا المؤتمر في البلاد، لما لهذا المؤتمر من تأثيرٍ كبير في تعزيز السياحة وزيادة جذب المرضى الأجانب وقبولهم للمحافظة".

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