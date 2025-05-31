ايران تعلن استعدادها لرفع حجم التبادل التجاري مع تركمانستان إلى 5 مليارات دولار سنويا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح علي مجتبى روزبهاني يوم السبت، خلال اجتماع متخصص حول "التعرف على الفرص التجارية وتطوير العلاقات مع تركمانستان" في بجنورد: "بلغت صادرات إيران إلى تركمانستان حاليًا حوالي 100 مليون دولار، ولكن في ظل الظروف المناسبة، تم تحديد هدف لزيادة هذا الرقم إلى ثلاثة أو حتى خمسة مليارات دولار".

وأضاف: "لتحقيق هذا الهدف، يجب تحسين جودة السلع المصدرة، ويجب تعريف الجانب التركماني بالقدرات الإنتاجية للبلاد، وخاصة في المحافظات الحدودية المستهدفة".

في إشارة إلى العلاقات السياسية المستقرة بين البلدين، قال السفير الإيراني لدى تركمانستان: تتمتع إيران وتركمانستان بحدود آمنة ومستقرة، وقواسم ثقافية ولغوية وعرقية مشتركة، تُشكل أساسًا لتطوير شامل للتعاون.

وأكد روزبهاني أن التعاون بين البلدين يدخل مرحلة جديدة، وقال: "يستمر استيراد السلع الاستراتيجية، كالكهرباء، من تركمانستان، كما يجري العمل على إبرام اتفاقيات في مجال الغاز".

وأضاف: "يمكن أن تكون مقايضة السلع أيضًا أحد محاور التعاون بين البلدين، وفي هذا الصدد، يلعب إثبات قدرات القطاع الخاص الإيراني دورًا محوريًا".

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