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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:١٨ ص

المشاط يجدّد النصح والتحذير للمستثمرين لدى العدو الصهيوني

المشاط يجدّد النصح والتحذير للمستثمرين لدى العدو الصهيوني

جدّد القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، المشير الركن مهدي محمد المشاط، نصحَه وتحذيرَه للشركات الأجنبية المستثمرة في عمق الاحتلال الصهيوني من مخاطر التعامل مع العدو في ظل خيارات التصعيد اليمنية الرامية لفرض ضغط اقتصادي شامل؛ بهدف وقف الإجرام في غزة.

أفادت وكالة مهر للأنباء وفي تصريحات مساء الأربعاء، أكّـد المشاط التعاطيَ بمسؤولية مع الشركات الأُمِّ المستثمرة في كيان العدوّ الصهيوني التي أبدت استعدادها للمغادرة لقناعتها بأن البيئة غيرُ آمنة وتطلب وقت للمغادرة.

وقال: "نحذّرُ وننصحُ هذه الشركات لإدراكنا أن حكومة العدوّ الصهيوني غير مكترثة لما سيلحق بها من أضرار".

واختتم القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية تحذيراته بالتأكيد على أن "من لا يهمه حياة أسراه، لن يهتم بما سيلحق بالشركات الاستثمارية من أضرار" في إشارة إلى أن الردع اليمني القادم سيكون واسع الأثر والتأثير أكثر مما مضى.

/انتهى/

رمز الخبر 1958869

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