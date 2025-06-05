غروسي: إيران والولايات المتحدة تريدان اتفاقا ويجب ان ندعم كلا الطرفين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أعتقد أن الجانبين الايراني والامريكي يريدان التوصل إلى اتفاق، وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن التوصل إلى اتفاق أمر سهل، ولكن حقيقة أن كلا الطرفين يريدان التوصل إلى الاتفاق تشكل ميزة ضخمة".

وأضاف غروسي: "عندما تحدثت مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص (ترامب)، شعرت برغبة الرئيس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق".

وأضاف المدير العام للوكالة: "من ناحية أخرى، عندما تحدثت مع الرئيس بزشكيان، وعباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أدركت أن لديهما أيضا مثل هذه الرغبة".

وقال في ختام حديثه "سنرى ما سيحدث، ولكن من المهم أن ندعم كلا الطرفين".

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