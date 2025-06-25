"جيش" الاحتلال يقرّ بمقتل 7 جنود وإصابة آخرين في حدثين في خان يونس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد تحقيق أولي بأنّ الحادثة وقعت بعد ظهر أمس الثلاثاء، حيث فجّر المقاومون عبوةً ناسفةً بعد تثبيتها على ناقلة جند مدرعة من نوع "بوما"، كانت تقلّ وحدةً قتاليةً تابعةً لسلاح الهندسة.

واندلعت النيران في الناقلة والجنود داخلها، ما أدى إلى احتراقهم واستدعى العمل لساعات لتحديد هوياتهم. وعند إعلان مقتلهم، نشر "جيش" الاحتلال أسماء 6 منهم.

وإضافةً إلى القتلى، أُصيب جنديان إسرائيليان، أحدهما إصابته خطيرة، في حادثة منفصلة في خان يونس، أمس الثلاثاء أيضاً، بحسب ما اعترف به "جيش" الاحتلال.

يُذكر أنّ وسائل إعلام إسرائيلية علّقت أمس على ما حدث في خان يونس، مؤكدةً أنّ "استيعابه صعب، كون القتلى والجرحى من وحدتين مختلفتين".

/انتهى/