تزامناً مع مطالبة إيران بإنهاء مشروعها النووي، أمريكا تسعى لبناء 10 مفاعلات نووية كبيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبحسب ما أفاد به المدير التنفيذي لشركة "ويستنجهاوس" في حديثه مع "فايننشال تايمز"، فإن الشركة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث تتضمن هذه التوجيهات تقليص اللوائح وتسريع عملية إصدار التراخيص للمفاعلات ومحطات الطاقة، بهدف تقليل مدة هذه العملية من عدة سنوات إلى 18 شهرًا.

وأوضح دن سامنر، المدير التنفيذي المؤقت لشركة "ويستنجهاوس"، أن الشركة في وضع فريد يمكنها من تنفيذ أجندة الرئيس، نظرًا لتوفر تصميم مفاعل معتمد وسلسلة إمداد موثوقة، بالإضافة إلى خبرتها الأخيرة في بناء مفاعلين من طراز AP1000 في ولاية جورجيا.

وأشار إلى أن هناك تفاعلًا نشطًا مع الحكومة، بما في ذلك في النقاط الرئيسية المتعلقة بمكتب برامج القروض وفهم أهمية التمويل لتنفيذ هذا النموذج.

قبل يومين، وقع ترامب أوامر لتعزيز القوة الدفاعية للولايات المتحدة ضد التهديدات التي تشكلها الطائرات المسيرة، وزيادة استخدام سيارات الأجرة الجوية الكهربائية والطائرات التجارية فوق الصوتية.

وطالب ترامب في ثلاثة أوامر تنفيذية باستخدام الطائرات المسيرة بشكل اعتيادي خارج نطاق رؤية المشغلين، وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الشركات الصينية المصنعة للطائرات المسيرة، بالإضافة إلى اختبار متقدم للطائرات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي.

كما أصدر ترامب تعليمات لإدارة الطيران الفيدرالية بإلغاء الحظر الذي فرض في عام 1973 على الطيران فوق الصوتي فوق الأراضي الأمريكية.

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