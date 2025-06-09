اسلامي يعلن عن تركيب الحلقة الثانية من مبنى مفاعل الوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صرّح في مؤتمر صحفي عقب لقائه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، قائلاً: "نشكر أعضاء اللجنة على زيارتهم لمنظمة الطاقة الذرية، والتي جاءت بهدف تبادل الآراء حول تطوير تطبيقات التكنولوجيا النووية في المجتمع، وتعكس اهتمام اللجنة بحماية مصالح الشعب الإيراني".

وأضاف: "زيارة اللجنة وعدد من نواب الشعب إلى منظمة الطاقة الذرية تحمل رسالة واضحة، وهي أن الشعب الإيراني متمسك بكل قوة بثروته الوطنية واستثماره الاستراتيجي. فالصناعة النووية الإيرانية قد تجاوزت مرحلة البحث والدراسات، ودخلت طور التنفيذ وتحقيق الأهداف الصناعية والتكنولوجية. وهي اليوم تمثل رمزًا للتقدم والقوة الوطنية، وتنعكس إنجازاتها بشكل ملموس في حياة المواطنين، مع تسارع وتيرة تطورها واستثمارها".

وشدد إسلامي على أن "تحقيق أهداف منظمة الطاقة الذرية في مختلف المجالات أمر حتمي، بفضل العناية الإلهية، وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية (دام ظله)، والجهود الواسعة للكوادر العاملة في هذا القطاع. كما أن مجلس الشورى الإسلامي كان ولا يزال داعماً لهذه المسيرة، ما يساعدنا في الوصول إلى أهدافنا بسرعة وسلاسة أكبر".

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن من بين الالتزامات الأساسية في خطة التنمية السابعة "زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة النووية في البلاد إلى ثلاثة أضعاف"، وقال: "بحمد الله، بدأ تنفيذ هذا البرنامج، ومع استمرار الدعم، نأمل أن تكتمل المشاريع دون تأخير أو توقف".

كما أشار إلى التقدّم الحاصل في إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية، وقال: "كما شاهد المواطنون، فقد بدأت يوم أمس عملية تركيب الحلقة الثانية من مبنى مفاعل الوحدة الثانية. وقد تم سابقًا تركيب الحلقة الأولى وصبّ الخرسانة بنجاح. يبلغ سمك جدار المفاعل حوالي 2.5 متر، والمرحلة الحالية تتضمن تركيب الحلقة الثانية بارتفاع يبلغ حوالي 11 مترًا، وستستمر هذه العملية تدريجيًا حتى يكتمل المبنى ويصل ارتفاعه إلى 90 مترًا".

وأكد إسلامي أن "هذه التقدّمات تُنجز وفق الجدول الزمني المحدد، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في خطة التنمية السابعة".

كما أعاد التأكيد على أهمية إنتاج الكهرباء النووية، والتي شدد عليها قائد الثورة منذ عام 2007، قائلاً: "سماحته أكد مرارًا على ضرورة إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية، وقد حظي هذا الهدف باهتمام خاص منه".

وتابع: "في هذه الدورة، تم وضع الآليات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما يشمل تحديد المواقع، وإنجاز الدراسات الميدانية، واختيار الأنظمة المطلوبة، وتجري المتابعة بخطى حثيثة وجدية".

وختم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالإشارة إلى أهمية توفير التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف، قائلاً: "يجب إيلاء اهتمام دقيق ومنظم لتمويل هذه المشاريع، حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لتطوير الصناعة النووية في البلاد".

يُذكر أن أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان زاروا منشآت منظمة الطاقة الذرية، واطلعوا على مفاعل الشهيد فخري زاده البحثي في طهران، إضافة إلى مختبرات إنتاج الأدوية الإشعاعية.