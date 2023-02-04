اسلامی: سلوك المدير العام للوكالة الدولية ليس مهنياً/الغرب لايريد أن تمتلك إيران التكنولوجيا النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شرح محمد إسلامي تقدم وتطور الطاقة النووية مقارنة بما قبل الثورة، وقال ان القدرة التي تم إنشاؤها في القطاع النووي أولاً كانت في عام 1968 في جامعة طهران ومفاعل 5 ميغاواط، عندما بدأ بناء هذه المفاعل، سعت الدولة إلى بناء محطات طاقة بقدرة 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية، وتم توقيع عدد من العقود، لكن هذه العقود توقفت مع انتصار الثورة. وبعد الثورة توقف بناء مفاعل للأبحاث بسبب نقص الوقود.

وتابع: عندما حان الوقت لتركيب معدات هذه المفاعل، طردوا القوات الإيرانية ولم يسمحوا بنقل المعرفة لطبيعة تكنولوجيا المفاعل، لأنهم كانوا عازمون على أنه لا ينبغي نقل أي تقنية إلى إيران، لكننا سلكنا هذا الطريق الصعب المليء بالاضطرابات والعديد من المشاكل.

وأوضح إسلامي أنه ليس كل مواضيع الطاقة الذرية يمكن أن تقوم بها دولة واحدة بمفردها، وهذه السلسلة مقسمة بين دول وشركات، وقال: لكن بتعاون واستيعاب وجهود جيل الشباب في منظمة الطاقة الذرية، تمكنا من مواصلة انتاج الوقود لمحطات الكهرباء عن طريق القوات الايرانية. بالطبع، تم شراء بعض العناصر، لكن اليوم لدينا قدرة كبيرة على تغطية كل هذه العمليات، وهذا هو الجزء الأكثر أهمية واستراتيجية في التكنولوجيا النووية الإيرانية التي وصلت إليها إيران بحمد الله، لهذا هم غضبون من هذا الموضوع، وهذا من نعمة الثورة وخاصة دماء شهداء النوويين.

وتابع: "اليوم، ارتقينا بأنفسنا إلى مستوى أعلى، واكتسبنا العملية برمتها من المعرفة التقنية والمعدات .

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية: من حيث الأدوات، يعتبر بناء وتخزين الوقود النووي في نفس الوقت قوة وينتج قيمة اقتصادية عالية وقيمة مضافة للدولة التي لديها هذه القدرة. وفرنسا التي هي سبب العديد من الضغوط على بلادنا، تنتج 75٪ من طاقتها الكهربائية من الطاقة النووية.

وتابع إسلامي: في الدول التي لديها موارد من اليورانيوم في جنوب إفريقيا وكندا ودول أخرى، رأينا أن القوى النووية تهيمن على هذه البلدان، وهذه هي حقيقة اليوم.

وقال عن حالة محطات الطاقة النووية في ايران: لدينا محطة طاقة نشطة بقدرة 1000 ميغاواط وثلاث محطات طاقة قيد الإنشاء. تقع محطتا الطاقة الثانية والثالثة بجوار أول محطة للطاقة، ونحن ندرس محطة طاقة جديدة في دارخوين ومحطة طاقة بقدرة 10000 ميجاوات. وبحسب الوثيقة الاستراتيجية التي تستهدف منظمة الطاقة الذرية، فإننا ننفذ ونخطط 50 مليار دولار لتزويد طاقة نووية تصل إلى 20 ألف ميغاواط.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية عن حالة إنتاج الأدوية الإشعاعية في البلاد: حتى ما قبل 10 سنوات، كانت الأدوية الإشعاعية تستخدم أساسًا للتشخيص، ولكن الآن تم أيضًا تنشيط الجزء العلاجي من الأدوية الإشعاعية ونحن نتحرك في هذا الاتجاه منذ 10 سنوات. من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات خاصة في مجال الزراعة.

ومضى يقول عن ضرورة إعداد وتجميع وثيقة استراتيجية في منظمة الطاقة الذرية: هدفنا هو تحقيق 20٪ من إنتاج الكهرباء في البلاد من خلال الطاقة النووية في هذه الوثيقة. كما تغطي هذه الوثيقة البيئة والطب والصحة والأمن الغذائي والمياه والتربة في مجال الإشعاع.

واعتبر اسلامي الاكتفاء الذاتي لبناء أنواع مختلفة من المعدات في الصناعة النووية كأحد الخطط والأهداف الأخرى للوثيقة الاستراتيجية وقال: وفقًا لقواعد الضمانات، يحق لجميع الدول أن تكون لديها التكنولوجيا النووية السلمية. إيران هي أيضا عضو في الضمانات وعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بها.

وأشار إسلامي إلى: لدينا 3٪ من الطاقة النووية في العالم، لكن 25٪ من عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي في إيران. لم تكن هناك حالة واحدة قالوا فيها إننا انحرفنا عن الطريق السلمي. الوكالة ملزمة بإتاحة التكنولوجيا النووية السلمية للجميع وعليها واجب دعم هذه القضية، لكن قضية إيران سياسية وسببها العداء. إنهم لا يريدون أن تمتلك إيران التكنولوجيا النووية. وهم يتهمون ايران منذ 20 عاما، وكانت نتيجة كل هذه الاتهامات الاتفاق على أن إيران وافقت على الحد من قدراتها النووية وكمية اليورانيوم المخصب مقابل إلغاء العقوبات وإغلاق ملف الاتهامات.

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