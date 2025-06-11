مقتل ثلاثة اشخاص اثر اندلاع حريق في سفينة محملة بالميثانول في رصيف دير بوشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار مجتبى خالدي، المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني إلى حادث حريق سفينة تحمل مادة الميثانول في بوشهر وقال: "وقع هذا الحادث حوالي الساعة ١١:٠٥ من صباح اليوم الاربعاء في رصيف شركة كاوه للميثانول بميناء دير بمحافظة بوشهر".

وأضاف، في معرض حديثه عن تفاصيل الحادث: "حتى الآن، تم تحديد هوية ٧ ضحايا في هذا الحادث، منهم شخصان مصابان نُقلا إلى المراكز الطبية بواسطة فرق الطوارئ".

وقال خالدي: "للأسف، فقد ثلاثة أشخاص حياتهم في موقع الحادث، ووفقًا للفرق العملياتية، لا يزال شخصان آخران محاصرين داخل السفينة، مما يزيد من احتمالية ارتفاع عدد القتلى".

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر بأنه تم إرسال سيارة إسعاف وسيارتي إسعاف نصف ثقيلتين إلى موقع الحادث لتقديم الإغاثة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه "سيتم الإعلان عن أي معلومات إضافية حول الحادث لاحقًا".

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