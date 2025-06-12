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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٣٢ ص

روسيا: قرار مجلس المحافظين ضد ايران مُسيس

روسيا: قرار مجلس المحافظين ضد ايران مُسيس

انتقد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا و ألمانيا بدعم من امريكا الى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال ان هذا القرار مُسيس ويفتقد لاي اساس منطقي وهو مضر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف، صرح في كلمة امام اجتماع مجلس المحافظين من اي استخدام للوكالة الدولية كاداة لتحقيق اغراض سياسية ما ستتبعه تداعيات هائلة تطال نظام عدم انتشار الاسلحة النووية.

واضاف ان هذا القرار اعد لا بمبادرة من المدير العام بل اثر ضغوط الدول الغربية وتاسيسا على القرار المثير للجدل في العام الماضي وقال "ان هدفهم التمهيد لاتهام ايران بانتهاك الالتزامات الواردة في اتفاقات الضمانات" معربا عن اسفه لان امانة الوكالة تحولت في هذا المضمار الى اداة لتحقيق هذه الغاية.

وانتقد المندوب الروسي استناد الوكالة الدولية على مصادر جهات أخرى وقال "اننا نرى ان الوكالة الدولية لا سيما في اعداد هكذا تقرير بهكذا حسياسية بالغة، يجب ان تستند الى النتائج الناتجة عن انشطة التحقق التي قامت بها هي وان تستطيع الدفاع عن مصادر معلوماتها. داعيا من صاغوا التقرير لتوضيح أي معطيات ومعلومات من طرف ثالث تحولت الى اساس للاستنتاجات التي خرج بها التقرير.

/انتهى/

رمز الخبر 1959143
شیرین سماره

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