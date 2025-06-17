جنرال صهيوني: إيران قادرة على شل "إسرائيل"

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال إسحاق بريك، الجنرال المتقاعد في جيش الكيان الصهيوني: "الحرب مع إيران، في ظل قدراتها الصاروخية، يمكن أن تكون أكثر خطورة. تكلفة اعتراض كل صاروخ إيراني تصل إلى سبعة ملايين دولار، واحتياطات الدفاع الإسرائيلية محدودة."

وأضاف: "إيران تسعى إلى إضعاف قدرة الدفاع الجوي الإسرائيلي، لتقوم بعد ذلك بقصفنا بشكل متواصل. رؤوس الحرب للصواريخ الإيرانية تزن طناً واحداً. الدعم الأمريكي لن يغير شيئاً، حيث أن الولايات المتحدة نفسها لا تؤمن بالخيار العسكري لحل القضية النووية الإيرانية."

وأشار بريك إلى أن "الجبهة الداخلية ستكون مركز الحرب القادمة، حيث ستؤدي الحرب إلى شل قطاعاتنا الاقتصادية والجوية والتجارية. إذا نجحت إيران، فإن إسرائيل ستتعرض للخطر وستكون في وضع الشلل."

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