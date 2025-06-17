وزير الرياضة والشباب يدين بشدة جرائم الكيان الصهيوني ويطالب بتعليق نشاطه الرياضي

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في نص الرسالة: "أعبر عن عميق حزني وقلقي الشديد إزاء الجرائم العسكرية الواضحة التي قام بها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن هذه الأفعال القبيحة تُعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسانية، وقد أدت للأسف إلى فقدان أرواح أبرياء، بما في ذلك عدد من الرياضيين والمدنيين المحترمين في بلادنا."

وأضاف: "هذه الهجمات الجبانة لا تعرض فقط التوازن الهش للسلام الإقليمي للخطر، بل تضعف أيضًا المبادئ الأساسية للرياضة التي تهدف عالميًا إلى تعزيز العلاقات الإنسانية الإيجابية والحفاظ على القيم الأخلاقية."

وأشار إلى أن "فلسفة الأولمبياد، كرمز للأمل والوحدة، تدعم دائمًا السلام والاحترام والتضامن كمبادئ أساسية. ومن المهم أن تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية موقفًا حازمًا ضد الاعتداء على الأبرياء، وخاصة الرياضيين الذين يمثلون رموز الصداقة الدولية والتضحية."

وطالب الوزير اللجنة باتخاذ موقف حازم لحماية الرياضيين في جميع أنحاء العالم من مثل هذه الاعتداءات والعنف غير المقبول. كما دعا اللجنة الأولمبية الدولية إلى النظر في تعليق الكيان الصهيوني من جميع المسابقات الدولية بشكل فوري، مؤكدًا أن مثل هذا الإجراء سيكون له رسالة واضحة مفادها أن العنف وعدم الاكتراث بحياة البشر لا مكان له في المجتمع الرياضي العالمي.

واختتم الوزير رسالته بالقول: "أنا واثق من أن اللجنة الأولمبية الدولية تحت قيادتكم المتميزة ستظل ملتزمة بالحفاظ على قيم الأولمبية، التي تتمثل في دعم السلام، وحماية الرياضيين، وخلق عالم خالٍ من العنف والحرب."

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