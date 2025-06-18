قائد الثورة: العدو ارتكب خطأ كبيرا..أي تدخل أميركي في هذه الساحة سيلحق بالأمريكيين خسائر فادحة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشاد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى الخامنئي، في رسالة متلفزة ظهر اليوم، بموقف الأمة الإيرانية الثابت والشجاع والحكيم في مواجهة العدوان الصهيوني الخبيث والأحمق الأخير، واعتبره دليلا على نضج الأمة وقوة عقلانيتها وروحانيتها، مؤكدًا: ستصمد الأمة الإيرانية في وجه الحرب المفروضة، كما ستصمد في وجه السلام المفروض، ولن تستسلم لأحد.

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى التصريحات التهديدية والسخيفة للرئيس الأمريكي مؤكدا: "أن الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون إيران والشعب الإيراني وتاريخها لن يتحدثوا مع هذه الأمة بلغة التهديد أبداً، لأن الشعب الإيراني لن يستسلم، وعلى الأمريكيين أن يعلموا أن أي تدخل عسكري أمريكي سيكون مصحوباً بلا شك بأضرار لا يمكن إصلاحها".

وفي ما يلي نص البيان:

أشاد قائد الثورة الإسلامية، بالسلوك المتزن، الشجاع، والمُدرك لتوقيتاته من قِبل الشعب الإيراني في مواجهة العدوان الأهوج والخبيث للعدو الصهيوني، واعتبر ذلك دليلاً على نضوج هذا الشعب وترسخ العقلانية والروحانية فيه، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيصمد بقوة في مواجهة الحرب المفروضة، كما سيصمد في مواجهة السلام المفروض، ولن يرضخ لأي فرضٍ أو إملاء من أحد.

كما أشار سماحة آية الله الخامنئي إلى التصريحات التهديدية والمهينة للرئيس الأميركي، مؤكداً أن من يمتلك عقلاً ويعرف إيران وشعبها وتاريخها لا يتحدث إلى هذا الشعب بلغة التهديد، لأن الشعب الإيراني غير قابل للخضوع، وعلى الأميركيين أن يدركوا أن أي تدخل عسكري من جانبهم سيُقابل بلا شك بخسائر لا يمكن تعويضها.

في مستهل كلمته، أشاد قائد الثورة بالحراك الجماهيري الواسع للشعب الإيراني في مسيرة يوم الغدير، وكذلك بالتجمعات والمسيرات الأخيرة، وخاصة بعد صلاة الجمعة، كما أشار إلى التصرف الجميل والمعبّر من الإعلامية الإيرانية في مواجهة الهجوم المعادي، معتبراً التكبير الذي صدح من حنجرتها وعرض قوة الشعب على العالم حدثاً تاريخياً بالغ الأهمية.

وأشار سماحته إلى التوقيت الذي جرى فيه العدوان الأهوج والخبيث من قبل الكيان الصهيوني، قائلاً إن هذا الاعتداء وقع بينما كان المسؤولون الإيرانيون منشغلين بمفاوضات غير مباشرة مع أمريكا، ولم تكن هناك أي مؤشرات على تحرك إيراني عدائي أو عسكري.

وأكد أنه كان من المتوقع منذ البداية أن تكون أمريكا ضالعة في هذا العدوان الخبيث من قبل الكيان الصهيوني، وهو ما تؤكده يوماً بعد يوم التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأميركيين.

وشدد قائد الثورة على أن الشعب الإيراني سيصمد بقوة في مواجهة الحرب والسلام وكل أنواع الفرض والإملاء، وقال: أتوقع من أصحاب الفكر والقلم والكلمة، خاصة أولئك المرتبطين بالرأي العام العالمي، أن يشرحوا هذه الحقائق والمعاني، وألا يسمحوا للعدو أن يحرّف الحقيقة من خلال دعايته المضللة.

وأكد سماحة آية الله الخامنئي أن العدو الصهيوني ارتكب خطأً وجريمة كبيرة، مشددًا على أنه يجب أن يُعاقب، وهو الآن في طور العقاب. وأوضح أن العقاب الذي أنزله الشعب الإيراني والقوات المسلحة بهذا العدو الخبيث، والذي لا يزال جارياً، إضافة إلى ما هو مخطط له في المستقبل، هو عقاب قاسٍ أضعف هذا الكيان وأفقده توازنه.

وأضاف سماحته: إن دخول حلفائه الأميركيين على الخط هو بحد ذاته علامة على ضعف وعجز الكيان الصهيوني.

وأشار سماحة القائد مرة أخرى إلى التصريحات التهديدية والمسيئة للرئيس الأميركي قائلاً: الرئيس الأميركي، في تصريحات لا تُقبل، يطلب صراحةً من الشعب الإيراني أن يستسلم، ونحن نقول لهم: أولاً، وجّهوا تهديداتكم إلى من يخاف التهديد، أما الشعب الإيراني فيؤمن بهذه الآية الكريمة: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، والتهديدات لن تؤثر أبداً في سلوك أو فكر هذا الشعب.

وقال سماحة آية الله الخامنئي: ثانيًا، القول للشعب الإيراني "تعالوا واستسلموا" ليس كلامًا عقلانيًا، فالأشخاص العقلاء الذين يعرفون الشعب الإيراني وتاريخه لا يمكن أن ينطقوا بمثل هذا الكلام، لأن الشعب الإيراني لا يُمكن إخضاعه، ولن يخضع لأي عدوان من أي جهة كانت.

ونوّه سماحته بأن الأميركيين، وكل من لديه إلمام بسياسات هذه المنطقة، يدركون جيداً أن تدخل أمريكا في هذه القضية سيكون مضرًّا لها مئة في المئة، وأنها ستتلقى ضربة، وهذه الضربة ستكون أشدّ بكثير من الضرر الذي قد تتعرض له إيران.

وأكد قائد الثورة بشكل قاطع أن أي تدخل عسكري أميركي في هذه الساحة ستكون عواقبه وخيمة، وسيُلحق بالأميركيين خسائر لا يمكن تعويضها.

وفي ختام كلمته، أوصى سماحة القائد الشعب الإيراني العزيز مجدداً بأن يتذكروا الآية الكريمة: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، وقال: واصلوا حياتكم بقوة، وخاصة أولئك الذين يتحملون مسؤوليات خدمية ويتعاملون مباشرة مع الناس، وكذلك العاملين في مجال التبليغ والتبيين؛ فليواصلوا أعمالهم بقوة وتوكّل على الله، لأن «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ».

وختم سماحة آية الله الخامنئي بالقول: إن الله سبحانه وتعالى سَيُنصر الشعب الإيراني، وسينصر الحق والحقيقة، وهذا أمرٌ يقينيّ لا شك فيه.

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