بقائي لغروسي: خنت معاهدة حظر الانتشار النووي وجعلت الوكالة شريكة في حرب ظالمة وعدوانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر بقائي تصريحات لرافائيل غروسي الذي قال فيها: "لم نلمس اى جهود ممنهجة من إيران للحصول على السلاح النووي".

واضاف بقائي مخاطبا غروسي: "هذا الاعتراف منكم جاء متأخرا جدا..انك قد اخفيت هذه الحقيقة في تقريرك المنحاز جدا، تقرير تحول الى اداة بيد التروئيكا الاوروبية والولايات المتحدة لإصدار قرار ضد ايران بذريعة عدم التزامها بتعهداتها. ثم تحول ذلك القرار الى ذريعة للكيان الصهيوني المثير للحروب والابادة الجماعية حتى يشن حربا عدوانية ضد إيران ويهاحم المنشآت النووية الايرانية السلمية".

وقال المتحدث باسم الخارجية: "سيد غروسي، لقد خنت نظام عدم الانتشار، وجعلتم من الوكالة أداة بيد دول غير ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار، لسلب الحقوق الأساسية للدول الأعضاء وفقاً للمادة الرابعة من المعاهدة".

وأضاف: "هل تعلم كم من الإيرانيين الأبرياء استشهدو أو أصيبوا جراء هذه الحرب الإجرامية؟ هل هذه هي المعايير التي يُقاس بها موظف دولي يفترض أن يقود منظمة أممية؟".

وختم بقائي تصريحاته بالقول: "الروايات المضللة لها عواقب مدمرة، ويجب أن تتحملوا مسؤولية ذلك. هل تبقّى أي ضمير حي؟!".

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