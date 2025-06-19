نيويورك تايمز: إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، فيمكنها شلّ البحرية الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن إيران حافظت على أصولها البحرية وقدراتها الأخرى لإغلاق مضيق هرمز.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، فقد تُشلّ البحرية الأمريكية.

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