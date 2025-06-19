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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٤٠ ص

نيويورك تايمز: إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، فيمكنها شلّ البحرية الأمريكية

نيويورك تايمز: إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، فيمكنها شلّ البحرية الأمريكية

أكدت صحيفة نيويورك تايمز انه إذا أقدمت إيران على اغلاق مضيق هرمز فيمكنها شل البحرية الامريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن إيران حافظت على أصولها البحرية وقدراتها الأخرى لإغلاق مضيق هرمز.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، فقد تُشلّ البحرية الأمريكية.

/انتهى/

رمز الخبر 1959603
محمدرضا مرادی

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