المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) : عمليات قوية بعواقب وخيمة بانتظار أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الذي تلاه المتحدث باسم مقر القيادة المركزية لخاتم الأنبياء (ص) ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

أمريكا الإجرامية، وبمواصلتها دعم الكيان الصهيوني في عدوانه الشامل، انتهكت بشكل صارخ سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودخلت بشكل مباشر في حرب مع إيران واعتدت على ترابها المقدس.

وقد تمّ هذا العدوان العدائي بهدف إنعاش الكيان الصهيوني الذي يمرّ بمرحلة الاحتضار، إلا أن نتائجه لم تكن مجدية، بل ستؤدي إلى توسيع دائرة الأهداف المشروعة والمتنوعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أنها ستُمهّد لتوسّع رقعة الحرب في المنطقة.

نطمئنكم أن عقارب الساعة بعد هذا العدوان لن تدور لصالحكم. مجاهدو الإسلام، رداً على هذه الجريمة، سيقومون بعمليات قوية ومركزة، وستكون لها عواقب وخيمة، نادمة، وغير متوقعة بالنسبة لكم.

إن شاء الله

/انتهى/