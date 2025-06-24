تقرير "الغارديان" عن خوف الصهاينة وذهولهم من الهجمات الصاروخية الإيرانية المدمرة

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتبت صحيفة الغارديان في تقرير لها عن دهشة الصهاينة ورعبهم من القوة الصاروخية الإيرانية قائلة: "أعرب مواطنو منطقة على مشارف تل أبيب عن دهشتهم من هجمات إيران المتواصلة وقوتها الغير قابلة للوصف".

وأضافت الصحيفة البريطانية: بعد يوم من الهجمات الصاروخية الإيرانية، لا يزال العمال منشغلين في إزالة الأنقاض المتبقية من مبنى سكني في رامات أويو، وهي منطقة هادئة في الضواحي الشمالية الغربية لتل أبيب.

ووقف المارة ينظرون إلى الأنقاض، ووقف بعضهم لالتقاط صور سيلفي أمام موقع سقوط الصاروخ، بينما كان آخرون يتصفحون مذكرات أحد سكان المبنى، التي ألقيت على الرصيف.

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