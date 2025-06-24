زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شاهرود شمال شرق ايران





وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.



وتم تحديد موقع ومركز الزلزال عند خط الطول 54:78 وخط العرض 36:57 في قضاء شاهرود بمحافظة سمنان.



وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر في شاهرود إلى أن الزلزال الذي ضرب مدينة مجن (اميرية) بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر لم يُسفر عن أي أضرا.



وأضاف علي عامريان في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) مساء الثلاثاء: تم إبلاغ الفرق المتمركزة في قرى نغارمن، واميرية، وميغان، وابرسج، وابر، وخيج، ومجن باتخاذ المزيد من الإجراءات لتقييم حجم الأضرار المحتملة.



وتابع: تم أيضًا إرسال فريق من شاهرود إلى منطقة الزلزال مع جميع الإمكانيات اللازمة.



تقع مدينة مجن على بُعد 40 كيلومترًا من قضاء شاهرود شرق محافظة سمنان.

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