زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مدينة "سرخه" بمحافظة سمنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المركز الجيوفيزيائي الإيراني، قال إن الزلزال وقع في الساعة 21:19:13 مساء اليوم، عند خط عرض 35.45 شمالاً وخط طول 53.02 شرقاً، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.



موقع الزلزال:



17 كيلومترًا من مدينة سرخه



36 كيلومترًا من سمنان



41 كيلومترًا من فيروزكوه (في محافظة طهران)



أقرب المراكز الإدارية:



سمنان على بعد 36 كم



ساري على بعد 124 كم



وأعلن مدير عام الهلال الأحمر في محافظة سمنان أن فرق الاستجابة السريعة قد تم إرسالها فورًا إلى المناطق المتأثرة. الزلزال كان محسوسًا في محافظتي طهران وقم، لكن لم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو مادية كبيرة حتى الآن.



السلطات المحلية مستمرة في متابعة الأوضاع، ويجري تقييم الأضرار في القرى والمدن القريبة من مركز الزلزال.



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