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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٢٩ ص

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب كلستان شمال شرق ايران

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب كلستان شمال شرق ايران

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة فاضل آباد التابعة لمدینة علي آباد كتول في محافظة كلستان شمال شرق ايران فجر اليوم الاحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افاد مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع في الساعة 1:07:44فجرا على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.

وتم تحديد موقع ومركز الزلزال عند خط الطول 54.83 وخط العرض 36.7 على حدود محافظتي کلستان وسمنان.

وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة کلستان: فور وقوع الحادث، تم ايفاد فريق للإغاثة والإنقاذ من قبل الهلال الأحمر إلى المنطقة لتقييم حجم الأضرار المحتملة من مركز الزلزال.

وأضاف قاسم غريب آبادي: إن التقييم المبدئي للمعلومات الواردة من هذه الفرق يظهر عدم وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات بسبب الزلزال.

وتابع: تم وضع جميع قواعد الهلال الأحمر في المحافظة في حالة التأهب.

/انتهی/

رمز الخبر 1960755

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