بزشكيان: العدوان الإسرائيلي الامريكي انتهك القوانين وعلى المجتمع الدولي انهاء التساهل مع اسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمة له خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي الأوراسي في بيلاروسيا، الذي عقد عبر الفيديو، قال مسعود بزشكيان: "يمكننا بناء نموذج ناجح للتعاضد الإقليمي".

أضاف الرئيس الايراني: "إن تطوير وتحديث ممرات السكك الحديدية والطرق، وتعزيز النقل الجوي، وإنشاء مناطق مشتركة خاصة، والاستفادة من قدرة الموانئ الإيرانية لربط الدول الأعضاء في الاتحاد بالأسواق العالمية، هي على جدول الأعمال".

وتابع: "كما تم إعلان التعاون بين منتجي الطاقة ومستهلكيها وربط شبكات الطاقة في المنطقة كأولوية قصوى".

وأكد بزشكيان: إن إنشاء البنية التحتية الرقمية، وتسهيل تبادل المعلومات، وتنظيم الذكاء الاصطناعي، ومواجهة الأحادية في مجال التقنيات الجديدة، من بين المجالات التي يمكن أن تعزز القدرات الوطنية والجماعية للدول الأعضاء.

وأضاف رئيس الجمهورية : "إن الاستغلال الكامل لاتفاقية التجارة الحرة لن يكون ممكنا دون تطوير البنية التحتية المصرفية المستقلة والمعادية للعقوبات"، مضيفا: ينبغي مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال البنية التحتية والصناعية التي يمولها البنك الأوراسي للتنمية، وتوسيع نظام التداول المالي للاتحاد، واستخدام العملات الوطنية في التسويات".

وأكد بزشكيان أنه من خلال التعاون والثقة المتبادلة، يمكننا رسم نموذج ناجح للتعاضد الإقليمي وتحويل هذه الفرصة التاريخية إلى نقطة تحول للنمو المشترك. المستقبل سيكون للدول التي تتحرك معًا على طريق التقدم".

وفي اشارة الى عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، قال رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي على إيران جريمة تنتهك القوانين الدولية.



وأضاف بزشكيان: الكيان الإسرائيلي ارتكب عدوانه على إيران في ظل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة .



وأردف قائلا: العدوان الأميركي على المنشآت النووية ضربة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ولا يمكن ترميمها.



وأكد الرئيس الايراني: إذا لم ترد إيران على العدوان الإسرائيلي لكانت المنطقة ستواجه حرباً شاملة لا يمكن السيطرة عليها.



وصرح بزشكيان: يتوجب على المجتمع الدولي اليوم أكثر من السابق إنهاء التساهل مع جرائم الكيان الإسرائيلي.



وختم الرئيس بقوله: ندعو الدول الصديقة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي لإدانة العدوان الإسرائيلي وتهديده السلم والأمن الدوليين.

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