عراقجي: اصرار غروسي على زيارة المواقع التي تعرضت للقصف وراءه نية خبيثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحها وشعبها وسيادتها.

وأضاف عراقجي: صوت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان سلامة وأمن أنشطتنا النووية.

وتابع: يأتي هذا القرار نتيجة مباشرة للدور المؤسف الذي لعبه رافائيل غروسي في التغطية على حقيقة أن الوكالة أعلنت رسميًا إغلاق جميع القضايا السابقة قبل عقد من الزمان. ومن خلال هذا العمل المتحيز، مهد الطريق بشكل مباشر لتبني قرار ذي دوافع سياسية ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سهل الهجمات الإسرائيلية والأمريكية غير القانونية على المواقع النووية الإيرانية

وصرح عراقجي: علاوة على ذلك، رفض رافائيل غروسي، على نحو مثير للدهشة وخلافًا لواجباته المهنية، الإدانة الصريحة لمثل هذه الانتهاكات الصارخة لقواعد ضمانات الوكالة ونظامها الأساسي.

واكد وزير الخارجية: تتحمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المشين. إن إصرار رافائيل غروسي على زيارة المواقع التي تعرضت للقصف تحت غطاء مراقبة الضمانات هو أمر لا معنى له وربما يكون خبيثًا.

وشدد في الختام: تحتفظ إيران بحقها في اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحها وشعبها وسيادتها.



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