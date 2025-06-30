استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني إلى وزارة الخارجية

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني في طهران من قبل شهرام فرسائي، رئيس الدائرة الأوراسية الأولى بوزارة الخارجية، احتجاجا على التصريحات غير المبررة التي أدلى بها بعض المسؤولين الأوكرانيين بشأن الكيان الصهيوني والعدوان الأمريكي على إيران، وتم نقل احتجاج بلادنا الشديد في هذا الصدد إليه.

وقال رئيس الدائرة الأوراسية الأولى بوزارة الخارجية، أثناء تقديمه مذكرة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية: لقد تجاهلت السلطات الأوكرانية من خلال دعم العدوان العسكري في الواقع الالتزامات القانونية الدولية لأوكرانيا فيما يتعلق باحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وكذلك اتفاقيات جنيف الأربع ، كما صادقت على الجرائم الشنيعة التي ارتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مما يؤدي إلى المسؤولية الدولية للحكومة الأوكرانية.

خلال هذا الاجتماع الاستثنائي، تم إبلاغ القائم بالأعمال الأوكراني أيضًا بعواقب المواقف العدائية والاستفزازية المتكررة للنظام الأوكراني ضد بلدنا.

وأكد القائم بالأعمال الأوكراني: "سننقل احتجاج إيران إلى حكومتنا في أقرب وقت ممكن".

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