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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٤:٠٢ م

توقف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي عن العمل دون توضيحات رسمية

توقف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي عن العمل دون توضيحات رسمية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين (7 تموز 2025)، بتوقف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي عن العمل منذ 18 حزيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت الوسائل التي تابعتها "بغداد اليوم" أن "مفاعل ديمونا النووي توقف عن العمل منذ 18 حزيران، دون صدور أي توضيحات رسمية حول الأسباب أو المدة المتوقعة للتوقف".

وفي وقت سابق، أعلن عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أنه حان الوقت للهجوم على مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل، وذلك على خلفية الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

ومفاعل ديمونا هو مفاعل نووي إسرائيلي يقع في صحراء النقب بالقرب من مدينة ديمونا جنوب إسرائيل، فيما تم بناء المفاعل بمساعدة فرنسية ودخل حيز التشغيل في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي.

ويُعتقد أن المفاعل يستخدم بشكل أساسي لإنتاج البلوتونيوم، وهو عنصر أساسي في تصنيع الأسلحة النووية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960320

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