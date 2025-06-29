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٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٣٩ م

مخبر: الاعداء ليس لديهم فهم عميق للشعب الإيراني

مخبر: الاعداء ليس لديهم فهم عميق للشعب الإيراني

أكد مستشار ومساعد قائد الثورة الاسلامية "محمد مخبر"، أن الأعداء لم يكن لديهم فهم دقيق للشعب الإيراني وقيادته وعمق المعتقدات الدينية للشعب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار ومساعد قائد الثورة الاسلامية "محمد مخبر"، قال خلال هامش مراسم تشييع الجثمان الطاهر للشهيد اللواء "حسين سلامي"، الذي استشهد إثر العدوان الصهيوني على إيران: إن إيران لم تتراجع أمام الضغوط والعداء فحسب، بل تسببت في تشكيل روح جديدة في العالم الإسلامي، ثمرتها تعزيز حركة المقاومة.

وأضاف: ظن العدو أنه قادر على مواجهة إيران بمثل ما فعلته الدول الأخرى، لكنه كان مخطئا. لم يكن يعرف قيادة الثورة ولا الشعب الإيراني العظيم.

وفي إشارة إلى استشهاد عدد من قوى المقاومة، وقال مخبر: لقد رسم هؤلاء الشهداء بدمائهم خطًا فاصلًا بين الحق والباطل، ومهدوا الطريق للأجيال القادمة. ومع أن خسارتهم خسارة فادحة، إلا أن آثار هذه الدماء الطاهرة ستعزز الجبهة الإسلامية والجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة.

وتابع قائلا: لم نكن نبحث عن العظمة، لكن الحقيقة هي أن أعداءنا لم يتمكنوا من فهم عظمة الشعب الإيراني، واليوم تلقوا أقوى الضربات.

انتهى

رمز الخبر 1960054
شیرین سماره

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