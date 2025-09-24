السفير الصيني لدى طهران: الحل الوحيد للقضية النووية الإيرانية هو الحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال تشونغ بيغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى طهران، ردًا على سؤال حول موقف بكين من مساعي الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لتفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران: نحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأضاف: القضية النووية الإيرانية قضية معقدة لا يمكن حلها إلا بالوسائل السياسية والحوار.

وقال السفير الصيني لدى طهران: "بصفتها دولة مسؤولة، دأبت على دعم حل القضية النووية الإيرانية، تُؤكد الصين مجددًا على ضرورة حل هذه القضية عبر المفاوضات". وأضاف: "نعارض الضغوط والعقوبات، ونعتقد أن العقوبات غير القانونية التي لا تتوافق مع مصالح الأطراف لن تُجدي نفعًا. وستؤدي الصين دورها البنّاء لحل هذه القضية عبر الحوار والتعاون".

