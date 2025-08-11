تصنيع أول عينة محلية الصنع لمستشعر اهتزاز متطور بتقنية المجهر والبصريات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نجح هذا المشروع، الذي نفذه حامد براتي، وعلي رضا جباري، ومحمد عسكري، وياسر خادمي، وأُنجز بتوجيه من الدكتور فرشاد برازنده، في إنتاج عينة من مستشعرات الاهتزاز التي يمكن استخدامها على نطاق واسع في مختلف الصناعات، بما في ذلك الروبوتات، والهندسة الإنشائية، والطب، والطب البيطري، وحتى الهواتف الذكية.

ووفقًا لباحثي هذا المشروع، لم يكن تصنيع مستشعرات الاهتزاز متاحًا حتى الآن إلا لعدد قليل من الدول المحددة نظرًا للحاجة إلى معدات متطورة للغاية وباهظة الثمن في مجالات المجهر والنانوية. يمكن إنتاج المستشعر المصمم في هذا المشروع محليًا بالكامل، بالاعتماد على المعرفة المحلية ودون الحاجة إلى معدات أجنبية.

وخلافًا للنماذج الشائعة التي تستخدم تقنية الكهرضغطية أو السعوية، يُصنع هذا المستشعر من خلال الجمع بين التكنولوجيا الدقيقة والبصرية. ومن الميزات الفريدة الأخرى لهذا المستشعر استخدام هيكل معدني على ركيزة شفافة بدلًا من السيليكون، مما أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج وزيادة الدقة وتقليل ضوضاء التشغيل.

من بين الميزات التقنية لهذا المستشعر حجمه الصغير جدًا، وقدرته على العمل في ظروف قاسية، واكتشافه للحركة والقوة والاهتزاز في اتجاهين، ونطاق تشغيله الأوسع مقارنةً بالنماذج المماثلة.

تغطي تطبيقات هذا المستشعر مجموعة واسعة من الصناعات. ففي الهندسة الإنشائية، يمكن استخدامه لمراقبة صحة المباني واهتزازاتها، وفي مجال الطب وإعادة التأهيل، يمكن أن يكون فعالًا في مراقبة حركة المرضى وتصميم برامج العلاج. كما أن له تطبيقات واسعة في مجالات مثل الرياضة، والروبوتات، والهواتف الذكية، وأنظمة الملاحة، والسيارات.

تبلغ تكلفة العينات الأجنبية من هذا النوع من المستشعرات حوالي 1000 دولار أمريكي، بينما يمكن إنتاج العينة المُصنّعة في مختبر التقنيات الدقيقة بجامعة أمير كبير للتكنولوجيا بتكلفة تعادل خُمس هذه التكلفة من خلال توطين عملية التصنيع.

ووفقًا لفريق البحث، لا توجد حاليًا عينة محلية أو أجنبية مماثلة تستخدم في الوقت نفسه التقنيات البصرية والدقيقة على هيكل معدني وركيزة شفافة. ويُمكن أن يُمثل هذا الابتكار نقطة تحول في توطين التقنيات المتقدمة في البلاد.

ويجري حاليًا نشر الورقة العلمية لهذا المشروع، والتي تتضمن طريقة مبتكرة لتصنيع واستخدام ركيزة شفافة، في مجلات دولية. وتتمثل الخطوة التالية لهذا المشروع في اختبار أداء المستشعر في البيئات الصناعية وشبه الصناعية، وخاصةً في مجال الطب البيطري والصناعات الدقيقة.

