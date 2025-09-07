الإسلاموفوبيا الغربية شوّهت صورة النبي (ص)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية في لقاء مع علي الزغبي، رئيس اتحاد مسلمي البرازيل - فامبراس: "مستقبل مشرق ينتظر مسلمي العالم، ونأمل أن نساهم في بناء هذا المستقبل".

في هذا اللقاء، أكد حجة الإسلام والمسلمين محمد مهدي إيماني بور، رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، على أقوال الإمام الخميني (رض)، مؤسس الثورة الإسلامية في إيران، وكذلك سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي، وقال: "رسالتنا عالمية لدعم المستضعفين في العالم". وفي إشارة إلى أحداث غزة، أضاف: "لقد اتخذ المسلمون البرازيليون بلا شك إجراءات لدعم المستضعفين في غزة".

وأكد رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية أن حرب غزة هي في الواقع حرب حق وباطل، وتابع: "مع ذلك، تحاول وسائل الإعلام الغربية تصوير هذه الحرب على أنها بين حماس والكيان الإسرائيلي. لذلك، نحن بحاجة إلى وحدة المسلمين أكثر من أي وقت مضى. إذا تعاونت الدول والمجتمعات الإسلامية، فلن يتمكن الكيان المحتل للقدس من تحقيق أهدافه الخبيثة".

وأضاف إيماني بور: "من هذا المنطلق، تُعدّ اجتماعاتٌ كقمة قادة دول بريكس فرصةً سانحةً لكشف حقيقة ما يحدث في غزة".

كما أشار رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية إلى الذكرى الـ 1500 لمولد نبي الإسلام (ص)، قائلاً: "في ظلّ ظاهرة الإسلاموفوبيا الغربية، شوّهت صورة نبي الإسلام (ص). لذلك، من الضروري أن يبذل المسلمون في مختلف أنحاء العالم جهودًا لإظهار الوجه الحقيقي لنبينا". لذلك، أقترح إصدار كتاب عن شخصية نبينا الحبيب في البرازيل، ومنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية مستعدةٌ للدعم والتعاون في هذا الاتجاه.

وقال علي الزغبي في هذا الاجتماع أيضًا: "نسعى إلى تعزيز علاقاتنا مع إخواننا الإيرانيين بشكل أكبر، ونسعى إلى تعاونٍ أكثر جديةً في المستقبل القريب".

كما قدّم رئيس اتحاد مسلمي البرازيل (فامبراس) تقريرًا خلال هذا الاجتماع حول أنشطة الاتحاد، بما في ذلك نشر المنتجات الحلال في البرازيل، ودعا إلى تعزيز التعاون مع منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية في هذا المجال.

وحضر حجة الإسلام والمسلمين محمد مهدي إيماني بور، رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، "الاجتماع الثاني للزعماء الدينيين المسلمين لدول بريكس" و"المؤتمر الدولي السادس لطريق الحرير الروحي" ممثلًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعوة واستضافة من مفتي روسيا والاتحاد الإسلامي البرازيلي.

وخلال زيارته إلى البرازيل، بالإضافة إلى مشاركته في الفعاليات المذكورة أعلاه، سيعقد لقاءات منفصلة مع شخصيات ثقافية ودينية برازيلية.

/انتهى/