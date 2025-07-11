بالصورة..حضور اللواء موسوي والعميد قاآني في مراسم تأبين الشهيد اللواء "إيزدي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت اليوم الجمعة مراسم تأبين الشهيد اللواء "محمد سعيد إيزادي" المعروف بـ"الحاج رمضان" رئيس قسم فلسطين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في مسجد النبي محمد (ص) ببلدة الشهيد محلاتي.

وحضر المراسم العميد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما شارك المراسم اللواء السيد عبدالرحيم موسوي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة أيضاً مراسم تأبين الشهيد اللواء إيزدي.

هذا واستشهد اللواء الشهيد "محمد سعيد إيزدي" المعروف بـ"الحاج رمضان"، رئيس فرع فلسطين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في الهجمات الوحشية للكيان الصهيوني على إيران.

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