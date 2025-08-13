مؤمني: 1.2 مليون زائر لم يعودوا بعد إلى البلاد من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر وزير الداخلية إسكندر مؤمني ورئيس مقر الأربعين المركزي، علي أكبر بور جمشيديان، مقرّ المراقبة والإشراف المركزي لمقر الأربعين بعد ظهر اليوم.

وقال مؤمني، أثناء تقديمه التعازي لأيام الأربعين: "كان التنسيق والجهود هذا العام أفضل بكثير من السنوات السابقة، ومن المتوقع أن يتحسن هذا الاتجاه العام المقبل أيضًا". تُظهر الرصدات الميدانية من الحدود أن التنسيق بين الأجهزة قد تحسّن بشكل ملحوظ مقارنةً بالعام الماضي، وأن التعاون بين إيران والعراق قد ازداد، سواءً داخل الحدود الإيرانية أو داخل الأراضي العراقية. كما بذلت رئاسة العتبات المقدسة جهودًا كبيرة في هذا الصدد.

وأعرب وزير الداخلية عن تقديره لرئاسة الأربعين المركزية وزملائها ووسائل الإعلام التي ساهمت في تغطية هذا الحدث الثقافي، وأضاف: "وفقًا للإحصاءات، غادر البلاد أكثر من 3 ملايين شخص، منهم حوالي 1.2 مليون لم يعودوا بعد. لذلك، ستكون مهمة اللجان أكثر صعوبة في الأيام المقبلة، أولويتنا الرئيسية يجب أن تكون توفير الظروف المناسبة لعودة الزوار إلى البلاد".

/انتهى/