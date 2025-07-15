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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٥:١٢ م

تم تغيير شارع "خالد الإسلامبولي" الى "السيد حسن نصر الله"

تم تغيير شارع "خالد الإسلامبولي" الى "السيد حسن نصر الله"

بناءً على قرار مجلس مدينة طهران، تم تغيير اسم شارع "خالد الإسلامبولي" إلى الشهيد "السيد حسن نصر الله".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه في الجلسة العامة رقم 334 لمجلس مدينة طهران، تمت مراجعة المحضر السابع والأربعين للجنة إعادة تسمية الأماكن العامة والشوارع في طهران.

بموجب هذا القرار، وبأغلبية أصوات أعضاء مجلس مدينة طهران، تم تغيير اسم شارع "خالد الإسلامبولي" إلى سيد المقاومة الشهيد "السيد حسن نصر الله".

وحضر الحفل حجة الإسلام والمسلمين محمد حسن أختري رئيس لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني، وحجة الإسلام والمسلمين ميثم أمرودي المستشار الثقافي لعمدة طهران، والسيد مرتضى روحاني رئيس بلدية المنطقة السادسة، ومجموعة من عوائل الشهداء ومديري البلدية والناشطين الثقافيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1960612

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