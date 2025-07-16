إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان وتعتقل طاقمها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف مجتبى قهرماني: "بعد الرصد المستمر لأنشطة تهريب الوقود المشبوهة على طول الحدود البحرية الإيرانية في بحر عمان، قامت جهات إنفاذ القانون بتفتيش ناقلة نفط أجنبية.

و"بسبب عدم اكتمال الوثائق القانونية لحمولتها، تم احتجاز السفينة للاشتباه في نقلها وقودا مهربا".

وأوضح قهرماني أنه تم اعتقال 17 شخصا، بمن فيهم قبطان الناقلة وطاقمها، في إطار الإجراءات القانونية. ووضعت القضية لدى الجهات المختصة في مدينة جاسك، ولا يزال التحقيق القضائي مستمرا.

ولم يذكر المسؤول الإيراني مزيدا من التفاصيل، حول جنسية السفينة ووجهتها.

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