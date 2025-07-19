إعادة انتخاب آية الله جنتي أمينا لمجلس صيانة الدستور

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، عن إعادة انتخاب أعضاء هيئة رئاسة مجلس صيانة الدستور للعام المقبل.

وأوضح: "في الاجتماع الأخير لمجلس صيانة الدستور، الذي عُقد بعد أن أصدر سماحة قائد الثورة الإسلامية قراراً يقضي بتجديد عضوية ثلاثة من فقهاء مجلس صيانة الدستور،، وانتخب مجلس الشورى الإسلامي الأعضاء الحقوقيين، تم انتخاب الأعضاء في هيئة الرئاسة أيضا.

وبالتالي، سيتولى آية الله أحمد جنتي منصب أمين عام مجلس صيانة الدستور، وسيامك رهبيك نائبًا لأمين المجلس، وهادي طحان نظيف المتحدث الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات أُجريت وفقًا للمادتين 23 و24 من النظام الداخلي لمجلس صيانة الدستور.

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