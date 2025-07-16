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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٨ م

ايران تصادق على مشروع قانون تعديل اتفاقية النقل الدولي مع بيلاروسيا

ايران تصادق على مشروع قانون تعديل اتفاقية النقل الدولي مع بيلاروسيا

خلال مناقشة مشروع قانون الوثيقة أو البروتوكول الإضافي المُعدِّل لاتفاقية النقل الدولي بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة جمهورية بيلاروسيا، وافق النواب على عموميات هذا المشروع وتفاصيله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وافق النواب في الجلسة العامة اليوم (الأربعاء) على عموميات هذا المشروع بأغلبية 228 صوتًا مؤيدًا، و3 أصوات معارضة، وامتناع نائب واحد عن التصويت من إجمالي 244 نائبًا حضروا الجلسة.

بعد الموافقة على عموميات مشروع القانون، وافق النواب أيضًا على تفاصيله.

وبناءً على المادة الوحيدة من مشروع القانون المذكور، تمت الموافقة على الوثيقة الإضافية للبروتوكول المُعدّل لاتفاقية النقل بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة جمهورية بيلاروسيا بتاريخ 8 فبراير 1998 وتمت المصادقة على وثائقها.

/انتهى/

رمز الخبر 1960643

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