رضائي: الانسحاب من "ان بي تي" وزيادة مستوى التخصيب من بين ردود ايران على تفعيل آلية الزناد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليًا وضعية تفعيل آلية الزناد أيضا".

وأوضح: "كانت العقوبات التي عادت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي شاملةً وشديدة، ولن يُحدث التفعيل الرسمي لهذه الآلية تغييرًا جوهريًا في وضع البلاد".

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي ان التهديد باعادة ملف إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وشن الحرب ضد البلاد تهديدٌ متكرر وغير فعال".

وتابع ابراهيم رضائي: "لقد واجهت البلاد هجماتٍ مباشرة على مراكز عسكرية في الماضي، وشهدت مواجهاتٍ عسكرية".

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية ليست مكتوفي الأيدي تجاه الإجراءات المحتملة من قِبل الأطراف الغربية، ولديها خياراتٌ متعددة، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وزيادة مستوى التخصيب إلى 90%".

وختم بقوله: "أثبتت التجارب السابقة أن السبيل الوحيد لحماية المصالح الوطنية هو الحفاظ على القوة والردع. وفي حالة اتخاذ تدابير مضادة فعالة، فإن الأعداء سوف يمتنعون عن تكرار الأعمال العدائية السابقة".

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