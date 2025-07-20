الميادين: تخت روانجي يترأس وفد ايران في المحادثات مع الترويكا الأوروبية مطلع الاسبوع القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أنّ إيران وافقت، استجابةً لطلب الدول الأوروبية، على عقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الترويكا الأوروبية.

وستُعقد هذه الجولة على مستوى نواب وزراء الخارجية مطلع الأسبوع المقبل، وسيرأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي.

وستركّز المحادثات على طبيعة دور الدول الأوروبية في الاتفاق النووي، إضافة إلى مسألة "آلية الزناد"، بحسب ما أفاد مراسلنا.

كما أشار إلى أن هذه المحادثات ستُجرى في إطار منفصل عن المحادثات غير المباشرة التي جرت مع واشنطن، فيما لا تزال دول الترويكا الأوروبية ضمن الاتفاق النووي، وتطالب إيران هذه الدول الالتزام بتعهداتها.