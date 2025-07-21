السيد عمار الحكيم: زيارة الأربعين جسرٌ للتواصل الإستراتيجي بين العراق وإيران

اِستقبل السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، يوم الأحد وفداً من مجلس الشورى الإسلامي في جمهورية إيران الإسلامية، حيث أكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية واستثمار الروابط الدينية والشعبية بين البلدين.

وأشار الحكيم إلى أهمية استثمار زيارة الأربعين لتعزيز التعاون الرسمي والشعبي بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية، نظراً للدور المحوري لهذه الشعيرة في ترسيخ أواصر الترابط بين الشعبين.

وأعرب عن تقديره لصمود الشعب الإيراني وتماسكه مع قيادته ومؤسساته، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي يلعبه مجلس الشورى الإسلامي في دعم إيران وشعبها.

ودعا الحكيم إلى تعزيز التعاون البرلماني بين العراق وإيران، مع التأكيد على ضرورة تشكيل لجان مشتركة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأوضح أن العراق يتمتع بخبرة برلمانية رصينة، وأنه مستعد لتطويرها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويتالف الوفد البرلماني الايراني من النواب محمود نبويان وعلي خضريان وابراهيم رضائي، وكان قد التقى رئيسي لجنتي "الامن والدفاع" و"الخارجية" في مجلس النواب العراقي وعددا آخر من المسؤولين العراقيين للبحث في تنمية العلاقات السياسية والامنية ومتابعة التوافقات السابقة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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