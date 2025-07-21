غريب آبادي: الكيان الصهيوني تعمد استهداف المدنيين خلال العدوان على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، الذي سافر إلى نيويورك لإجراء مشاورات سياسية والمشاركة في اجتماعين رفيعي المستوى لمجلس الأمن، مع ميريانا سبولياريك إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مقر البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين، واجرى مباحثات معها.

وفي هذا اللقاء، رفض غريب آبادي بشدة، في إشارة إلى الهجوم العدواني الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ادعاء الكيان بـ"الدفاع عن النفس"، واعتبره كذبًا صارخًا، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا أساس قانونيًا أو دوليًا له. وأكد أن كيان الاحتلال الصهيوني انتهك جميع مبادئ وقواعد القانون الدولي الراسخة في هذا الهجوم، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة ما يقرب من سبعة آلاف مواطن إيراني، معظمهم من المدنيين.

كما أشار نائب وزير الخارجية إلى الإدانة الواسعة لهذا العمل الإجرامي من قبل المجتمع الدولي، وقال: "للأسف، تصرف مجلس الأمن الدولي كان عاجزًا بسبب التخريب من قبل بعض أعضائه الدائمين، ولم يُبدِ أدنى رد فعل على عدوان الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية".

واستكملت السيدة سبولياريك إيغر الاجتماع، معربةً عن تعاطفها مع أسر الشهداء المدنيين في إيران، مؤكدةً على ضرورة توسيع التعاون الثنائي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أشارت إلى العلاقات الجيدة بين جمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر الايراني، وذكرت أنه تم إرسال بعض المساعدات الطبية وغير الغذائية إلى إيران.

وفي ختام هذا الاجتماع، رحّب كبير الدبلوماسيين في ايران بتوسيع التعاون الثنائي، وأعرب عن أمله في أن يُعقد الاجتماع القادم بين الجانبين في طهران.