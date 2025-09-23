أردوغان: نأمل معالجة الملف النووي الايراني بالسبل الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نقف إلى جانب إخوتنا في فلسطين الذين يموتون بصمت، معربا عن أسفه لغياب رئيس دولة فلسطين عن هذا الاجتماع.

ودعا اردوغان كل الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى فعل ذلك.

وقال إردوغان: العالم يشهد أحداثاً خطيرة كما يحصل في قطاع غزة حيث تتواصل الإبادة الجماعية، أكثر من 20 ألف طفل قتلوا في قطاع غزة في إبادة مستمرة منذ أكثر من 700 يوم، "إسرائيل" تقتل طفلاً فلسطينياً في قطاع غزة كل ساعة، الشعب الفلسطيني لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضاً أمام أنظار العالم، لا يمكن أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة

واضاف إردوغان: ما نشهده في قطاع غزة من سفك للدماء وحشية لم يشهد التاريخ مثيلاً لها، الأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في قطاع غزة حيث قتل أكثر من 500 منهم.

واكد اردوغان ان "إسرائيل" فشلت في حجب حقيقة ما يحدث في قطاع غزة من فظاعات، "إسرائيل" تدمر المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس في قطاع غزة.

واشار الرئيس التركي إلى ان أرض غزة وتربتها لم تعد صالحة للحياة البشرية والحيوانية والنباتي، ما يحصل في قطاع غزة ليس حرباً على الإرهاب بل تهجير قسري وإبادة جماعية..

وتابع إردوغان: غزة تدمَّر بذريعة حماس ولكن المدنيين الأبرياء يقتلون في الضفة الغربية حيث لا يوجد حماس، ما يحدث في غزة ليس صراعاً بين طرفين بل "جيش" احتلال منظم في مواجهة مدنيين عزل وأطفال.

وقال إردوغان: الهجوم على قطر أظهر أن القيادة الإسرائيلية خرجت عن السيطرة ونتنياهو لا يكترث بالسلام ولا يهمه الأسرى، مؤكدا ان كل دول المنطقة عرضة للتهديدات الإسرائيلية ونتنياهو يعتدي على لبنان وسوريا وإيران وقطر.

وشدد اردوغان ان علينا التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة فوراً وضمان إدخال المساعدات ومحاسبة مرتبكي الإبادة الجماعية، مؤكدا ان كل من يقف صامتاً في وجه العدوان على غزة يعد متواطئاً مع "إسرائيل" في حربها.

وعوجه بالشكر لكل شعوب العالم المدافعة عن غزة.

واعرب اردوغان عن امله في أن يعالج الملف النووي الإيراني عبر السبل الدبلوماسية فمنطقتنا لا تتحمل أزمات جديدة.