الكادر الطبي في خراسان رضوي يعلن جهوزيته للتواجد في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح محسن ذاكريان، ظهر الأربعاء، على هامش تجمع للكوادر الطبية في مدينة مشهد، نُظم دعماً لشعب غزة المظلوم وإدانةً لجرائم الكيان الصهيوني في مستشفى الإمام الرضا: "لم يمضِ يومان على نشر أطبائنا وممرضينا وزملاؤنا في غزة مقطع فيديو، مُعلنين فيه عن كارثة إنسانية نتيجة نقص الغذاء والماء والدواء، وقتل الأطفال والنساء والأبرياء".

وأضاف رئيس قوات التعبئة (الباسيج) التابعة لجمعية خراسان الرضوية الطبية: "أعلنوا أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل هذا الوضع. لذلك، اجتمع اليوم أعزّاء المجتمع الطبي، من أطباء وممرضين وكوادر طبية، ليؤكدوا وقوفهم إلى جانب شعب غزة".

وأضاف: "كانت جامعة مشهد للعلوم الطبية هي من أطلقت هذا الغضب المقدس، وهذا التجمع الاحتجاجي. نريد أن ننشر هذه الحركة الاحتجاجية والغضب الإلهي بين جميع أبناء مشهد المقدسة، الثوار، المقاومين".

/انتهى/