إيران وقطر تؤكدان على ضرورة تقديم إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني الأعزل في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إطار المشاورات بين وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزراء خارجية الدول الإسلامية بشأن الوضع المأساوي للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، أجرى السيد عباس عراقجي مساء الجمعة محادثات مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، استعرض الطرفان آخر المستجدات في غزة والضفة الغربية، وأكدا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إجراءات عاجلة وفعّالة لتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، وإنهاء الحصار الغذائي والدوائي المفروض على هذا القطاع، ووقف الإبادة الجماعية.

وأشار وزير خارجية بلادنا إلى أهمية العمل الجماعي للدول الإسلامية والعربية من خلال عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، وأكد على أن المجتمع الدولي يجب أن ينهي إفلات الكيان المحتل من العقاب ويحاول معاقبة المجرمين الصهاينة في أسرع وقت ممكن لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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