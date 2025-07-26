وزيرا خارجية ايران والعراق يؤكدان على ضرورة إغاثة أهالي غزة ووقف الإبادة الجماعية ومحاكمة المجرمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في إطار المحادثات الهاتفية بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية الدول الإسلامية بشأن الوضع الحرج في غزة، حيث تحدث عراقجي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حول ضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، أدان وزيرا خارجية إيران والعراق بشدة جرائم الكيان الصهيوني في حرمان اهل غزة المظلومين من الوصول إلى الضروريات الأساسية للحياة، وخاصة الغذاء والماء والدواء، وأكدا على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية والعربية إجراءات عملية لإنهاء الحصار الغذائي والدوائي على هذا القطاع، وتقديم المساعدة لاهل غزة العزل، ووقف الإبادة الجماعية، ومحاكمة ومعاقبة المجرمين.

وأشار عراقجي إلى ضرورة التحرك العاجل من قبل الدول الإسلامية والعربية من خلال عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعا الدول الإسلامية إلى استخدام جميع الطاقات الوطنية والإقليمية والدولية لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن حزنه واستيائه إزاء الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكدًا عزم بلاده على استخدام جميع الطاقات للمساعدة في تخفيف آلام ومعاناة اهل غزة الأبرياء ووضع حد لعدوان الكيان الصهيوني.

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