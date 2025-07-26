٢٢١ نائبًا بريطانيًا يدعون للاعتراف بدولة فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ٢٢١ نائبًا بريطانيًا في هذه الرسالة دعوا رئيس الوزراء البريطاني كي ير ستارمر إلى الاعتراف بفلسطين كدولة.

وتنص الرسالة على أن المملكة المتحدة تدعم حل الدولتين منذ عام ١٩٨٠. وهذا الاعتراف يعزز هذا الموقف ويؤكد تمسكنا بمسؤوليتنا التاريخية.

وأفادت بلومبيرغ أن ستارمر يتعرض لضغوط من كبار أعضاء الحكومة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف السريع بدولة فلسطينية مستقلة نظرًا لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها إن بعض أعضاء مجلس الوزراء البريطاني غير راضين عن ستارمر لمعارضته وعده بدعم قيام دولة فلسطينية.

مؤخرًا، دعا نحو 60 نائبًا بريطانيًا من حزب العمال حكومة لندن إلى الاعتراف الفوري بفلسطين كدولة.

كما أفادت التقارير أن بريطانيا تدرس مسألة الاعتراف بفلسطين بالتعاون الوثيق مع فرنسا.

يأتي هذا في الوقت الذي سعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأشهر الأخيرة لإقناع بريطانيا بضرورة اعتراف البلدين بفلسطين معًا.

وصرح ماكرون مساء الخميس (2 يوليو/تموز) أن باريس ستعترف بدولة فلسطين، وستعلن هذا القرار رسميًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.