وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره التونسي أزمة غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إطار الاتصالات الهاتفية بين وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزراء خارجية الدول الإسلامية بشأن الوضع الحرج في غزة، بحث السيد عباس عراقجي، مساء الجمعة، مع وزير الخارجية التونسي "محمد علي النفطي"، وتبادلا وجهات النظر، خلال اتصال هاتفي، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة أهالي غزة، ووقف جرائم الكيان الصهيوني، وإنهاء إفلات مجرميه من العقاب.

في هذه المكالمة الهاتفية، أدان وزيرا خارجية إيران وتونس جرائم الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، وأكدا على ضرورة التعاون الوثيق والتوافق بين الدول الإسلامية والعربية لتقديم المساعدة الفورية لشعب غزة المظلوم ومنع المزيد من قتل الفلسطينيين الأبرياء بسبب الجوع.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية الاستفادة من قدرات منظمة التعاون الإسلامي والآليات الإقليمية والعالمية الأخرى.

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