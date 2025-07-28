وزير النفط الايراني: حصة الوقود لم تتغير / صادرات النفط مستمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محسن باك نجاد، وزير النفط الايراني، على هامش اجتماع مجلس الوزراء: حاليًا، لا يوجد قلق بشأن نقص الوقود في محطات الوقود أو تغييرات في حصص البنزين، وبالنظر إلى زيادة تنقلات المواطنين خلال هذه الفترة، نطمئن المواطنين بأنه لا توجد قيود على توريد الوقود وتسليمه للمواطنين.

وأضاف: نُشر مؤخرًا تقرير من دويتشه فيله الألمانية، استنادًا إلى معلومات من معهد فيرتكس، أشار إلى زيادة قياسية في صادرات النفط الإيرانية. بالطبع، لا أؤكد أو أنفي هذا الأمر، لأنه يجب أن أكون محايدًا في هذا الصدد.

وصرح باك نجاد قائلاً: لقد تحسن وضع مبيعات النفط الخام الإيراني مقارنةً بالماضي، ولم تؤثر الحرب المفروضة على ذلك. وقد نجح زملائي في جهودهم لإدارة إمدادات الوقود، ولم نواجه أي مشاكل حتى الآن.

وأشار وزير النفط أيضًا إلى أنه في أوقات الحرب، قد تكون بعض المعلومات والتصريحات مبالغًا فيها، ولكن بشكل عام، تستمر صادرات النفط الإيرانية، ولا يوجد انخفاض يُذكر.

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