بقائي:ليس لدينا أي خطط للمفاوضات في الوقت الحالي

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال اسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي، ليس لدينا أي خطط للمفاوضات في الوقت الحالي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردًا على تصريحات فيتكوف بشأن المفاوضات: "ليس لدينا أي خطط لهذا الأمر في الوقت الحالي. سنتخذ قرارًا متى ما اقتضت مصلحة إيران ذلك".

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية قال بقائي:"تم إجراء مفاوضات مع الأوروبيين بشأن رفع العقوبات والبرنامج النووي. أكدنا مراراً أن الأطراف الأوروبية لا تملك صلاحية استخدام آلية تفعيل الزناد لأسباب متعددة، وأنه لايوجد مثل هذا الحق أصلا و إذا استغلوا هذه القضية فإنهم سيواجهون بالتأكيد رد فعل من إيران."

وأضاف :"الدول الأوروبية هي من شككت في القرار 2231 لدعم عدوان الكيان الصهيوني"

وفيما يتعلق بأزمة القوقاز، قال الناطق باسم وزارة الخارجية :"إن موقفنا بشأن التطورات في القوقاز لم يتغير وشجعنا جمهورية أذربيجان وأرمينيا على توقيع اتفاقية السلام. نحن نتفق مع توسيع طرق النقل، لكن لا ينبغي أن يتعارض ذلك مع السيادة الإقليمية للدول."

و في تعليقه على الهجوم الإرهابي في زاهدان، صرّح بقائي : إن هذا العمل مدان بكل تأكيد، وسوف تقوم جهات إنفاذ القانون لدينا بتحديد هوية مرتكبي هذا العمل ومعاقبتهم. وتزامن هذا الهجوم بعد العدوان الصهيوني له معنى بكل تأكيد."

وقال يجب محاسبة الدول الأوروبية على المآسي التي وقعت في فلسطين. أحد أسباب الإبادة الجماعية هو هذه المواقف المتناقضة تجاه فلسطين. إن وضع الضحية في مكان المعتدي لا يؤدي إلا إلى تشجيع المعتدي. أولئك الذين ماتوا جوعًا ومرضًا في غزة ليسوا أعضاءً في حماس، بل هم الشعب الفلسطيني. قُتل ألف شخص بريء، وأصبحت غزة مكانًا غير صالح للسكن. أنتم تدمرون جميع الظروف اللازمة لإقامة دولة، بينما تدّعون في الوقت نفسه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لإقامة دولة، أنتم بحاجة إلى أرض وشعب، وأنتم لا تعترفون بأي منهما. طالما أن الأوروبيين يدعمون الكيان بهذا الشكل، فلن نشهد نجاحًا في حل هذه القضية.

وأكد: ضجيج العدو يهدف إلى عكس الحقائق. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي: لا يجوز استخدام لغة بذيئة وجارحة ضد مسؤولي الدولة ، وإظهار عدم الاحترام، وتوقع صمت المجتمع المدني الإيراني. إن قضية إصدار الفتوى تُظهر غضب المجتمع الديني الإيراني من التصريحات البذيئة ضد المسؤولين الإيرانيين. بدلاً من تضخيم هذه الأمور، عليهم أن ينظروا إلى مواقفهم وأفعالهم، وإلى الإهانات الموجهة للمسؤولين الإيرانيين.

وأشار الى أن استمرار المجاعة والجوع على مدى الأشهر الخمسة الماضية يعد جريمة حرب صارخة ووضع غير مسبوق إيران تسعى لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف نعلن موقفنا من التخصيب. إذا أرادت إيران البقاء عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، فيجب أن يتم ذلك مع التمتع بحقوقها. لا يمكن لعضويتنا أن تستمر، وحرماننا من حقوقنا المشروعة في نفس الوقت. إن موقفنا من مواصلة التخصيب واضح تمامًا. ما زلنا طرفًا في اتفاقيات الضمانات، وسنضع مدونة سلوك جديدة مع الوكالة. بالنظر إلى قرار البرلمان، سننظر في كيفية مواصلة التعاون، وخلال الأسبوعين المقبلين، سيزور مسؤول من الوكالة إيران.